Encapuchados intentaron incendiar una juguetería frente a Univalle en Cali

Resumen: Encapuchados atacaron la juguetería Pepe Ganga frente a Univalle en Cali. Intentaron incendiar el local y romper vidrios en medio de disturbios que cerraron estaciones del MIO.

En la tarde de este jueves 2 de octubre, un grupo de encapuchados atacó la juguetería, ubicada frente a la Universidad del Valle, en el sur de Cali.

Según las autoridades, los encapuchados intentaron incendiar el establecimiento y romper sus vidrios, generando una situación de alto riesgo para comerciantes y transeúntes de la zona.

El hecho se presentó en medio de disturbios que también ocasionaron el cierre preventivo de las estaciones del MIO Buitrera y Univalle.

Al parecer, los atacantes lanzaron artefactos contra el local comercial, mientras la Secretaría de Movilidad ordenaba cierres sobre la carrera 100 con calle 13 para proteger a los conductores.

Desde el Concejo de Cali, la situación volvió a generar llamados de urgencia para evitar que se repitan estas acciones violentas alrededor de la institución educativa.

“Todos los jueves lo mismo: bloqueos, desorden y caos en Univalle. ¿Hasta cuándo? Alcalde, gobernadora y rector de Univalle: prevengan y actúen, no esperen a que bloqueen. Cali necesita orden, seguridad y movilidad. ¡No más bloqueos!”, expresó el concejal Juan Felipe Murgueitio.

Las autoridades de Policía y Bomberos hicieron presencia en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara dentro de la juguetería.

