Misterioso homicidio en estación de TransMilenio: hombre cayó herido en brazos de su esposa

Un hombre de 32 años, identificado como Elkin Santiago, perdió la vida en inmediaciones de la estación Marly de TransMilenio, en Bogotá, en la noche del 31 de octubre. Los hechos han generado conmoción entre los usuarios del sistema y las autoridades, que adelantan la investigación para esclarecer lo sucedido.

Según información preliminar, Elkin se encontraba esperando el transporte público junto a su esposa cuando, por razones que aún se desconocen, salió de la estación y regresó minutos después.

Al ingresar nuevamente, el hombre se desplomó en los brazos de su pareja, quien, al intentar socorrerlo, descubrió una herida en el pecho causada por un arma cortopunzante.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el hombre falleció en el lugar de manera inmediata. Varios testigos relataron la angustia de la mujer y la rapidez con la que se desencadenaron los hechos, lo que ha levantado interrogantes sobre las circunstancias que llevaron al ataque.

La Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asumió el caso con el fin de identificar a los responsables y determinar la causa del homicidio. Hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un atraco, una riña o un ataque directo.

Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en la capital durante la celebración de Halloween.

