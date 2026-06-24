Resumen: Autoridades investigan un homicidio en Copacabana tras el hallazgo de un hombre de 29 años que fue encontrado atado y con múltiples heridas de bala en una zona rural.

Homicidio en Copacabana: hallan hombre amarrado y con impactos de bala en zona boscosa

Las autoridades avanzan en la investigación de un homicidio en Copacabana luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una zona boscosa de la vereda Granizal, en límites con el municipio de Guarne, Antioquia.

La víctima fue identificada como Juan Fernando, de 29 años. El cuerpo fue encontrado por trabajadores de EPM y personal de seguridad privada. Tras el hallazgo, los empleados alertaron de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre estaba atado y presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, indicó que el lugar donde fue encontrado el cadáver es una zona apartada y de difícil acceso, lo que ha dificultado la recolección de evidencias. Sin embargo, anunció que las labores investigativas continuarán para determinar el tiempo, modo y lugar en que se produjo el asesinato.

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Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer los responsables de este homicidio en Copacabana y determinar si el caso estaría relacionado con estructuras criminales.

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