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Resumen: El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, acordaron mediante una conversación telefónica restaurar y fortalecer las relaciones diplomáticas bilaterales "como nunca antes", marcando un drástico e histórico giro en la política exterior del país. Durante el diálogo, Sa’ar felicitó al mandatario electo por su triunfo en las urnas y lo calificó como un aliado leal del pueblo judío y del Estado hebreo, mientras que De La Espriella ratificó su compromiso de consolidar a Colombia como un socio firme a través de una nueva hoja de ruta fundamentada en la confianza política, la cooperación estratégica en seguridad, la innovación tecnológica y una postura contundente frente a las amenazas que enfrentan las naciones libres.

Abelardo de la Espriella confirma que Colombia restaurará y fortalecerá las relaciones con Israel

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha comenzado a mover con fuerza las fichas de la política exterior. A través del Comunicado 027, la Oficina de Prensa del mandatario electo confirmó un histórico diálogo telefónico con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con el firme objetivo de restablecer, normalizar y potenciar los lazos bilaterales entre ambas naciones.

Una llamada para cambiar el rumbo internacional

La conversación, que marca un drástico viraje respecto a la postura de distanciamiento y ruptura de la administración saliente, sirvió para que el jefe de la diplomacia israelí felicitara formalmente a De la Espriella por su victoria electoral. Durante el intercambio, Sa’ar no escatimó en elogios hacia el nuevo gobernante colombiano, a quien calificó como un aliado histórico del Estado hebreo.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el canciller Sa’ar manifestó:

«Hace apenas una hora, conversé telefónicamente con mi amigo @ABDELAESPRIELLA, presidente electo de Colombia, quien también es un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel».

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«Como nunca antes»: Los pilares de la nueva agenda bilateral

Por su parte, Abelardo de la Espriella respondió con reciprocidad y contundencia política. El mandatario electo aseguró que bajo su administración —que iniciará formalmente el próximo 7 de agosto— Colombia restaurará y fortalecerá su vínculo con Israel “como nunca antes”, garantizando que el país de Medio Oriente encontrará en la nación suramericana a un «amigo leal y un aliado firme».

Según lo detallado por el equipo de prensa del nuevo gobierno, la renovada hoja de ruta diplomática no se limitará a la cortesía protocolaria, sino que estará cimentada sobre seis ejes estratégicos fundamentales:

Confianza política: Reactivación inmediata de los canales institucionales de alto nivel.

Cooperación estratégica y seguridad: Intercambio de doctrina, inteligencia y asistencia militar mutua.

Defensa de la democracia: Un frente común ante los desafíos institucionales globales.

Innovación y tecnología: Alianzas en materia de desarrollo científico y técnico, áreas donde Israel es referente mundial.

Posición clara frente a amenazas globales: Una postura sin ambigüedades respecto a las estructuras terroristas y las amenazas que desafían a las naciones libres.