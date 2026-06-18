Resumen: En Montería fue capturado el hombre señalado de asesinar a un adolescente de 17 años en Bello. Un juez ordenó enviarlo a prisión por homicidio agravado.

Cárcel para el hombre señalado de matar a un adolescente que intentó defender a dos mujeres en Bello

El caso del homicidio de adolescente ocurrido en Bello durante la celebración de Navidad avanzó con la captura y judicialización del principal sospechoso.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deiber Javier Guzmán Trujillo, investigado por la muerte de un joven de 17 años.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron en la madrugada del 25 de diciembre en una vivienda del barrio París, donde varias personas compartían en una reunión social.

La investigación señala que el procesado habría iniciado una agresión contra dos mujeres que se encontraban en el lugar.

En medio de la situación, el adolescente intervino para intentar detener el ataque y, presuntamente, recibió una herida en el pecho que le causó la muerte.

Tras el hecho, el señalado agresor abandonó el inmueble y permaneció prófugo durante varios meses. Las labores de búsqueda permitieron ubicarlo en Montería, Córdoba, donde fue capturado por investigadores del CTI con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y el Ejército.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Pese a ello, y con base en los elementos de prueba presentados durante las audiencias preliminares, el juez decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial por el homicidio de adolescente.

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