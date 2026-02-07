Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Engañaron a un conductor de plataforma para robarle y luego asesinarlo en San Jerónimo

    Un conductor de plataformas fue asesinado en San Jerónimo tras ser llevado a una zona rural para robarle su carro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Engañaron a un conductor de plataforma para robarle y luego asesinarlo en San Jerónimo
    Foto de Min30 y redes sociales.
    Engañaron a un conductor de plataforma para robarle y luego asesinarlo en San Jerónimo

    Resumen: Roger, conductor de plataformas, fue hallado muerto en San Jerónimo. Hay tres capturados. Gremios denuncian ola de violencia en Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El pasado viernes 6 de febrero fue hallado el cuerpo sin vida de Roger, de 42 años, quien se desempeñaba como conductor de plataformas digitales en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

    El macabro hallazgo se registró en la vereda Pie de Cuesta, donde el hombre fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, según informaron las autoridades.

    De acuerdo con las investigaciones, presuntamente habría sido llevado mediante intimidación y engaños hasta este sector rural por sujetos desconocidos. Tras cometer el asesinato, al parecer huyeron en el carro de Roger.

    La reacción de la Fuerza Pública permitió, de manera preliminar, la captura de tres sospechosos que estarían vinculados directamente con el homicidio y el hurto del automotor.

    Lea también: ¡Apareció Camilo! La inspiradora historia del colombiano en España que puso «a vibrar» al Metro de Medellín

    No obstante, el gremio no oculta su indignación. La Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (Acopla) emitió un fuerte comunicado condenando el hecho y recordando que, desde noviembre, ya se contabilizan más de una docena de conductores asesinados en circunstancias similares. Para los trabajadores, la falta de una regulación clara y de garantías mínimas de seguridad los ha dejado a merced de estructuras criminales.

    Desde la Secretaría de Seguridad de Antioquia y la Fiscalía se inició una investigación exhaustiva para determinar si los capturados pertenecen a alguna subestructura del Clan del Golfo con injerencia en el Occidente o si se trata de delincuencia común organizada.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.