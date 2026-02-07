Resumen: Roger, conductor de plataformas, fue hallado muerto en San Jerónimo. Hay tres capturados. Gremios denuncian ola de violencia en Antioquia.

Engañaron a un conductor de plataforma para robarle y luego asesinarlo en San Jerónimo

El pasado viernes 6 de febrero fue hallado el cuerpo sin vida de Roger, de 42 años, quien se desempeñaba como conductor de plataformas digitales en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

El macabro hallazgo se registró en la vereda Pie de Cuesta, donde el hombre fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, según informaron las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente habría sido llevado mediante intimidación y engaños hasta este sector rural por sujetos desconocidos. Tras cometer el asesinato, al parecer huyeron en el carro de Roger.

La reacción de la Fuerza Pública permitió, de manera preliminar, la captura de tres sospechosos que estarían vinculados directamente con el homicidio y el hurto del automotor.

No obstante, el gremio no oculta su indignación. La Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (Acopla) emitió un fuerte comunicado condenando el hecho y recordando que, desde noviembre, ya se contabilizan más de una docena de conductores asesinados en circunstancias similares. Para los trabajadores, la falta de una regulación clara y de garantías mínimas de seguridad los ha dejado a merced de estructuras criminales.

Desde la Secretaría de Seguridad de Antioquia y la Fiscalía se inició una investigación exhaustiva para determinar si los capturados pertenecen a alguna subestructura del Clan del Golfo con injerencia en el Occidente o si se trata de delincuencia común organizada.

