Ataque armado en Guarne deja un muerto dentro de una casa

Resumen: Un hombre fue asesinado en Guarne y ya son seis homicidios en 2026, lo que aumenta la preocupación por la seguridad en el municipio.

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado lunes 6 de abril en el municipio de Guarne, Antioquia, donde un hombre de 38 años fue asesinado dentro de una vivienda del barrio San Vicente.

La víctima, identificada como Juan Pablo y conocida en la zona con el alias de “Helicóptero”, habría sido atacada por hombres armados que ingresaron al inmueble y le dispararon en varias ocasiones.

Según información preliminar, el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los aspectos que analizan las autoridades es el posible uso de silenciadores en las armas, lo que habría dificultado que vecinos o patrullas cercanas detectaran el ataque a tiempo, facilitando la huida de los responsables.

Con este caso, ya serían seis los homicidios registrados en Guarne en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades frente a la situación de seguridad en el municipio.

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Entre las hipótesis que se manejan está un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas relacionadas con disputas entre estructuras criminales en la zona.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes, mientras desde la alcaldía se anunció el refuerzo de operativos de control y vigilancia en distintos sectores, con el fin de contener los hechos de violencia recientes.

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