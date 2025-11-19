Resumen: Fiscalía acusa a ‘El Costeño’ y David por el homicidio de un comerciante mexicano en El Poblado, Medellín. Detalles del plan criminal y conexiones con otros atentados.

Fiscalía acusó a ‘El Costeño’, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe, por asesinato de un comerciante en Medellín

La Fiscalía General de la Nación avanzó un nuevo capítulo en la ofensiva contra el crimen organizado al radicar una acusación formal contra Elder José, conocido como alias ‘El Costeño’, y contra David Acosta, señalados por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, Antioquia.

La víctima, un hombre de 54 años dedicado al comercio de tecnología, fue asesinado dentro de un local comercial, donde recibió ocho disparos que le causaron la muerte de manera inmediata.

Durante la audiencia realizada en Bogotá, el ente acusador presentó los elementos que, según la investigación, relacionarían directamente a ambos procesados con la planeación y ejecución del crimen.

Los registros de desplazamientos, comunicaciones y encuentros permitieron reconstruir los pasos que Elder y David habrían dado un día antes del ataque, cuando viajaron desde Bogotá a Medellín para coordinar detalles del atentado.

La acusación contempla los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado.

Para la Fiscalía, la precisión con la que se habría desarrollado el ataque demuestra un plan meticuloso, con roles definidos dentro de una estructura criminal que operaba con sigilo y capacidad para ejecutar asesinatos selectivos.

El caso obtuvo mayor relevancia al confirmarse que ‘El Costeño’ ya se encuentra privado de la libertad por su supuesta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ente investigador sostiene que su presunta implicación en ambos hechos revelaría la existencia de una organización con capacidad para articular atentados de alto impacto.

Por su parte, David Acosta Díaz permanece recluido en la cárcel de Acacías (Meta) por otro proceso judicial. La Fiscalía recordó que, por este crimen, otras tres personas ya fueron condenadas mediante preacuerdos: Antonio Rafael Herrera Escobar, a 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón, a 18 años cada uno.

