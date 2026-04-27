Resumen: Homicidio en la Avenida Primero de Mayo en Bogotá deja un joven muerto tras ataque de sicario en bicicleta.

¡A sangre fría! Sicario en bici asesinó a joven en la Av. Primero de Mayo

Un nuevo caso de homicidio se registró en la mañana de este lunes 27 de abril en el sur de la capital. El hecho ocurrió en la Avenida Primero de Mayo con carrera 69, en plena vía pública.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, al parecer la víctima fue un hombre de aproximadamente 25 años, quien recibió varios disparos por parte de un individuo que se movilizaba en bicicleta. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del lugar sin ser detenido.

El homicidio obligó a la intervención de unidades policiales y organismos judiciales, que acordonaron la zona para adelantar las labores de inspección y recolección de pruebas.

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Durante varias horas, el paso vehicular se vio afectado en el sector, mientras agentes de tránsito realizaban desvíos para facilitar el trabajo investigativo. Hacia las primeras horas de la mañana, la movilidad comenzó a normalizarse en el punto.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las pesquisas para identificar al responsable y esclarecer los móviles del crimen. De manera preliminar, no se descarta que el hecho esté relacionado con disputas asociadas al tráfico de sustancias ilícitas.

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