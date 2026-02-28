Resumen: Martín fue enviado a la cárcel por el atroz homicidio y tortura de una mujer hallada desmembrada en una caja en Campo Valdés, Medellín.

Cárcel para hombre que torturó, mató y desmembró a una mujer en Medellín

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Martín, de 56 años, señalado de protagonizar uno de los crímenes más atroces registrados recientemente en la capital antioqueña.

Según la investigación oficial, los hechos ocurrieron entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024, cuando el hoy procesado habría contactado a la víctima con el falso pretexto de darle información sobre el robo de un celular en el local donde ella laboraba. De acuerdo con el ente acusador, durante ese tiempo el hombre la mantuvo retenida y la torturó antes de asesinarla.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre se la llevó en una motocicleta, siendo esa la última vez que se le vio con vida.

El material probatorio es escalofriante: la mujer habría permanecido bajo el control absoluto de Martín durante cuatro días de agonía, periodo en el que presuntamente la torturó de manera sistemática.

Tras cometer el crimen, el cuerpo de la víctima fue hallado desmembrado dentro de una caja de cartón abandonada en plena vía pública del barrio Campo Valdés, en Aranjuez.

En la escena del horror, los peritos también encontraron un reloj de hombre y una camándula, pistas clave que, sumadas a los testimonios de personas que escucharon al agresor burlarse del hecho e incluso amenazar con atacar a otras mujeres, permitieron su identificación.

La captura del presunto feminicida se materializó en una vivienda del sector San José de la Cima, en Manrique, donde las autoridades encontraron elementos comprometedores como cuerdas de amarre, ropa interior femenina y más camándulas.

Pese a la contundencia de las pruebas presentadas por un fiscal de la Seccional Medellín, el sujeto no aceptó los cargos por homicidio agravado y el delito mencionado anteriormente. Sin embargo, un juez de control de garantías consideró que el sujeto representa un peligro inminente para la sociedad y ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario mientras se dicta su sentencia definitiva.

