Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Triste final en Turbo! Hallan cuerpo de la niña que cayó de una garrucha al río Currulao

    Organismos de socorro hallaron en Turbo el cuerpo de la niña de 6 años que cayó al río Currulao.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Triste final en Turbo! Hallan cuerpo de la niña que cayó de una garrucha al río Currulao
    Foto: Dagran.
    ¡Triste final en Turbo! Hallan cuerpo de la niña que cayó de una garrucha al río Currulao

    Resumen: Organismos de socorro hallaron en Turbo el cuerpo de la niña de 6 años que cayó al río Currulao desde una garrucha artesanal. Su abuela también falleció.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una trágica noticia enluta al Urabá antioqueño tras la culminación de las labores de búsqueda de una pequeña de tan solo seis años. En las últimas horas, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor, quien había desaparecido tras un fatal accidente ocurrido el pasado martes 24 de febrero.

    La niña cayó a las turbulentas aguas del río Currulao, en jurisdicción del municipio de Turbo, cuando intentaba cruzar el afluente utilizando una garrucha artesanal, un medio de transporte rudimentario común en la zona rural de la subregión.

    El hallazgo se produjo gracias a la alerta de un trabajador de la finca Madrigal, quien divisó el cuerpo en inmediaciones de este predio y dio aviso inmediato a las unidades de bomberos que rastreaban la zona.

    Lea también: ¡Se prendió esto! Petro criticó a Trump por los bombardeos en Irán

    La búsqueda se había intensificado por agua y tierra desde el momento del accidente, en el que la menor no estaba sola; se encontraba en compañía de su abuela, Nayibe H., de 61 años.

    Lamentablemente, ambas perdieron la vida en el suceso, aunque el cuerpo de la mujer mayor había sido recuperado por las autoridades.

    Tras la inspección técnica al cadáver, las autoridades competentes iniciaron los procedimientos de rigor para la entrega del cuerpo a sus familiares.

    Este lamentable accidente pone de manifiesto una vez más el peligro al que se exponen los habitantes de las zonas ribereñas del Urabá al utilizar sistemas de transporte artesanales ante la falta de infraestructura segura.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.