Resumen: Organismos de socorro hallaron en Turbo el cuerpo de la niña de 6 años que cayó al río Currulao desde una garrucha artesanal. Su abuela también falleció.

¡Triste final en Turbo! Hallan cuerpo de la niña que cayó de una garrucha al río Currulao

Una trágica noticia enluta al Urabá antioqueño tras la culminación de las labores de búsqueda de una pequeña de tan solo seis años. En las últimas horas, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor, quien había desaparecido tras un fatal accidente ocurrido el pasado martes 24 de febrero.

La niña cayó a las turbulentas aguas del río Currulao, en jurisdicción del municipio de Turbo, cuando intentaba cruzar el afluente utilizando una garrucha artesanal, un medio de transporte rudimentario común en la zona rural de la subregión.

El hallazgo se produjo gracias a la alerta de un trabajador de la finca Madrigal, quien divisó el cuerpo en inmediaciones de este predio y dio aviso inmediato a las unidades de bomberos que rastreaban la zona.

La búsqueda se había intensificado por agua y tierra desde el momento del accidente, en el que la menor no estaba sola; se encontraba en compañía de su abuela, Nayibe H., de 61 años.

Lamentablemente, ambas perdieron la vida en el suceso, aunque el cuerpo de la mujer mayor había sido recuperado por las autoridades.

Tras la inspección técnica al cadáver, las autoridades competentes iniciaron los procedimientos de rigor para la entrega del cuerpo a sus familiares.

Este lamentable accidente pone de manifiesto una vez más el peligro al que se exponen los habitantes de las zonas ribereñas del Urabá al utilizar sistemas de transporte artesanales ante la falta de infraestructura segura.

