¿Homenaje o plagio? Karol G desata polémica por su nueva portada al estilo Britney Spears

Resumen: Karol G desató comentarios en redes sociales tras revelar la portada de No me arrepiento de sentir tanto, su próximo álbum, que llegará el 7 de agosto. La imagen fue comparada con la estética de Britney Spears en la era In the Zone, lo que generó un debate entre quienes señalan un posible plagio y quienes consideran que se trata de un homenaje a una de las grandes influencias de la colombiana. La polémica se suma a los momentos que han marcado el inicio de su gira, entre ellos un incidente con un asistente que subió al escenario en Toronto y la espontánea interacción con una niña que pidió escuchar una canción de Shakira.

Karol G vuelve a ser protagonista de la conversación en redes sociales. Esta vez, la discusión surgió por la portada de No me arrepiento de sentir tanto, el álbum que la cantante colombiana estrenará el próximo 7 de agosto.

Desde que la artista presentó la imagen de su nuevo proyecto, varios usuarios encontraron similitudes con la estética que utilizó Britney Spears durante la era de In the Zone, disco publicado en 2003. La fotografía de Karol G utiliza tonos azules, iluminación tenue y una composición que algunos seguidores relacionaron con imágenes promocionales de aquella etapa de la estadounidense.

La comparación rápidamente abrió un debate entre quienes consideran que existe un parecido demasiado evidente y quienes interpretan la propuesta como una referencia deliberada a Spears.

¿Copia o homenaje a Britney Spears?

Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales se encuentran comentarios como “It’s giving Britney Spears In the Zone” y “Esa portada es muy Britney”, con los que algunos usuarios hicieron evidente la conexión entre ambas propuestas visuales.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación de que Karol G haya copiado la portada de Britney Spears. La discusión se mantiene principalmente alrededor de las semejanzas que los usuarios encontraron entre las fotografías y de la intención artística detrás de la propuesta.

La posibilidad de que se trate de un homenaje también ha ganado fuerza entre sus seguidores debido a la admiración que Karol G ha expresado por Britney Spears. La ‘Bichota’ ha reconocido en distintas ocasiones la influencia que tuvo la estrella estadounidense durante su infancia.

La comparación entre ambas artistas se hizo especialmente visible al relacionar la portada del nuevo álbum con fotografías pertenecientes a la era In the Zone.

La referencia también aparece en un contexto marcado por el regreso de tendencias asociadas con finales de los años noventa y comienzos de los 2000. La estética Y2K ha recuperado presencia en la música, la moda y la cultura popular, con artistas que retoman elementos visuales de aquella época.

Por ahora, ni Karol G ni su equipo han explicado públicamente si la imagen fue concebida específicamente como un homenaje a Britney Spears.

La polémica llega en plena gira

La conversación sobre el nuevo álbum coincide con el inicio de una etapa especialmente visible para Karol G, quien también ha protagonizado varios momentos comentados durante sus presentaciones.

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En Toronto, Canadá, un asistente consiguió llegar al escenario mientras la cantante realizaba su espectáculo. El hombre se acercó a Karol G y terminó sujetándola del brazo, por lo que los miembros de seguridad tuvieron que intervenir para retirarlo.

La artista mantuvo la calma durante el episodio y continuó con el concierto después de que el equipo controlara la situación. Entertainment Weekly también informó sobre el incidente y señaló que el asistente fue retirado del escenario por el personal de seguridad.

En otra presentación ocurrió un momento mucho más espontáneo. Karol G invitó al escenario a una niña de cinco años y quiso saber cuál era su canción favorita. La respuesta sorprendió a la cantante: “Dai Dai”, la canción de Shakira y Burna Boy relacionada con el Mundial de 2026.

Karol G decidió seguirle el juego y permitió que la menor disfrutara de la canción durante el espectáculo. El momento posteriormente circuló en redes sociales.

El nuevo álbum llegará así mientras la cantante continúa con su agenda de conciertos y prepara una nueva etapa musical. No me arrepiento de sentir tanto será estrenado el 7 de agosto, fecha en la que sus seguidores podrán conocer el contenido completo del proyecto.

Mientras tanto, la portada ya consiguió convertirse en uno de los primeros temas de conversación alrededor del disco. La similitud con Britney Spears es evidente para algunos usuarios, pero la intención detrás de la imagen todavía no ha sido explicada oficialmente.