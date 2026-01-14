Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Homenaje a Yeison Jiménez termina antes de lo previsto por disturbios a las afueras del Movistar Arena

    Los intentos de ingreso no autorizado y las aglomeraciones provocaron la intervención de la UNDMO y adelantaron la finalización del evento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Homenaje a Yeison Jiménez termina antes de lo previsto por disturbios en las afueras del Movistar Arena
    Fotos: Captura de video
    Homenaje a Yeison Jiménez termina antes de lo previsto por disturbios a las afueras del Movistar Arena

    Resumen: El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá terminó antes de lo previsto tras disturbios provocados por aglomeraciones y personas que intentaron ingresar sin autorización, lo que llevó a la intervención de la UNDMO para controlar la situación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, que se realizó este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, se vio interrumpido antes de lo planeado debido a incidentes registrados en los alrededores del recinto.

    Miles de fanáticos llegaron desde temprano para despedir al artista. La primera jornada transcurrió sin inconvenientes, pero la segunda tanda del evento, prevista entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., generó tensión al agotarse rápidamente las boletas gratuitas disponibles.

    La saturación del aforo y la llegada de seguidores que no lograron ingresar provocaron empujones, aglomeraciones y un intento de acceso por la fuerza. Los disturbios quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a personas corriendo y enfrentándose a las autoridades.

    Para controlar la situación, fue necesaria la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y restablecer la seguridad. Algunos asistentes tuvieron que retirarse por los efectos del gas, mientras que otros expresaron su inconformidad por no poder participar en la despedida.

    Esto le podría interesar: Entre lágrimas y promesas: las emotivas palabras de la madre y la hija de Yeison Jiménez en su homenaje

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Ante la magnitud de los incidentes, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el homenaje finalizaría antes de la hora prevista, con el objetivo de evitar que los desórdenes escalaran y garantizar la seguridad de todos los presentes.

    El homenaje, completamente gratuito pero con aforo limitado, buscaba honrar la memoria de Yeison Jiménez junto a familiares, amigos y fanáticos; sin embargo, debido a los altercados en el orden público, el evento debió finalizar antes de lo esperado.

    A pesar de los disturbios, los asistentes que lograron ingresar pudieron participar de la ceremonia, que incluyó presentaciones de artistas y momentos de recuerdo y tributo a la vida y legado de Yeison Jiménez.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.