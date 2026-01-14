Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Homenaje a Yeison Jiménez termina antes de lo previsto por disturbios a las afueras del Movistar Arena

El homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, que se realizó este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, se vio interrumpido antes de lo planeado debido a incidentes registrados en los alrededores del recinto.

Miles de fanáticos llegaron desde temprano para despedir al artista. La primera jornada transcurrió sin inconvenientes, pero la segunda tanda del evento, prevista entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., generó tensión al agotarse rápidamente las boletas gratuitas disponibles.

La saturación del aforo y la llegada de seguidores que no lograron ingresar provocaron empujones, aglomeraciones y un intento de acceso por la fuerza. Los disturbios quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a personas corriendo y enfrentándose a las autoridades.

#Atención | Reportan disturbios afuera del Movistar Arena, en Bogotá, durante homenaje a Yeison Jiménez: Undmo interviene Ampliación https://t.co/T9NdtnSaKN pic.twitter.com/84U5QJEAuP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 15, 2026

Para controlar la situación, fue necesaria la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y restablecer la seguridad. Algunos asistentes tuvieron que retirarse por los efectos del gas, mientras que otros expresaron su inconformidad por no poder participar en la despedida.

En estos momentos se presentan disturbios fuera del Movistar Arena. El aforo ya se encuentra lleno y las personas quieren ingresar a la fuerza pic.twitter.com/uP2scwifSm — Migue (@Miguel_G_1_1) January 14, 2026

Ante la magnitud de los incidentes, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el homenaje finalizaría antes de la hora prevista, con el objetivo de evitar que los desórdenes escalaran y garantizar la seguridad de todos los presentes.

#ATENCIÓN | BOGOTÁ El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero (@GaQuinteroA), confirmó que por la situación de orden público en el Movistar Arena, el evento finalizará a las 8:00 p. m.. pic.twitter.com/ndixj7SAgG — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 15, 2026

El homenaje, completamente gratuito pero con aforo limitado, buscaba honrar la memoria de Yeison Jiménez junto a familiares, amigos y fanáticos; sin embargo, debido a los altercados en el orden público, el evento debió finalizar antes de lo esperado.

A pesar de los disturbios, los asistentes que lograron ingresar pudieron participar de la ceremonia, que incluyó presentaciones de artistas y momentos de recuerdo y tributo a la vida y legado de Yeison Jiménez.