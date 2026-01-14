Resumen: La madre y la hija de Yeison Jiménez conmovieron al público en el Movistar Arena durante el homenaje al cantante, compartiendo palabras llenas de amor, recuerdos y promesas hacia él. La emotiva despedida reunió a familiares, amigos y fanáticos, quienes celebraron la vida y el legado del artista de música popular, recordándolo no solo como cantante, sino también como hijo, padre y ser humano íntegro.

Entre lágrimas y promesas: las emotivas palabras de la madre y la hija de Yeison Jiménez en su homenaje

Miles de seguidores de Yeison Jiménez se reunieron este miércoles en el Movistar Arena para despedir al cantante de música popular. El recinto se llenó de lágrimas, recuerdos y palabras cargadas de amor por parte de la familia y amigos cercanos del artista.

El mensaje de su madre

Luz Mery Galeano, madre de Yeison, tomó el micrófono visiblemente emocionada para dirigirse a su hijo y a los presentes. Sus palabras reflejaron tanto el dolor de la pérdida como el orgullo por la vida de su hijo.

“Hijo, te quiero prometer que hasta que Dios me preste la vida, sea poco o sea mucho, estaré pendiente de tus hijos y tu esposa”, expresó Luz Mery.

Durante su intervención, la madre del ‘Aventurero’ recordó que días antes había escuchado una canción que consideró perfecta para dedicarle a su hijo en esta despedida y prometió cantársela cuando se reencuentren en el cielo. También habló del sufrimiento y la incertidumbre que vivió tras la tragedia:

“Cuando esto pasó, peleé con Dios y le dije que dónde estaba su bondad, que solo Él y yo sabíamos cuánto había pasado por sacar a mis hijos adelante. ¿Por qué tan cruel?”

A pesar del dolor, Luz Mery destacó la fortaleza que Yeison dejó en su familia y la alegría que brindó a quienes lo conocieron:

“Con orgullo le digo, hijo mío, vuela tranquilo, porque aquí está tu heroína, acá está tu mamá”, añadió, tomada de la mano de su nieta Thaliana.

La despedida de su hija

Uno de los momentos más conmovedores fue el mensaje de Thaliana Jiménez, hija menor de Yeison, de solo siete años. Frente al público y acompañada de su abuela, la pequeña expresó palabras llenas de ternura y madurez inesperada para su edad:

“El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer, pero sé que lo podrá hacer en el cielito”, afirmó Thaliana entre lágrimas.

Entre lágrimas y aplausos, la mamá de @yeison_jimenez protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su homenaje. Su presencia, firme y llena de amor, tocó el corazón de todos los asistentes. pic.twitter.com/Wubw0oH4TF — Kienyke (@kienyke) January 14, 2026

La niña también pidió oraciones por su papá y recordó la importancia de valorar a los padres mientras están presentes:

“Agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor (…) Yo hablé con mi papá, y él lo único que quería era que oraran mucho por él”.

Un homenaje lleno de amor y memoria

El evento contó además con presentaciones de artistas como Paola Jara y Jessi Uribe, y sirvió para que familiares, amigos y fanáticos recordaran a Yeison Jiménez no solo como un cantante, sino como un ser humano íntegro: hijo, esposo, padre y amigo. Durante el homenaje se respiró un ambiente de respeto, dolor y gratitud, dejando claro el legado que el artista deja en la música popular y en quienes lo amaron.