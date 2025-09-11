La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha revelado la lista de árbitros para la undécima jornada de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, un calendario crucial que definirá el camino de varios equipos en el torneo.

Para el encuentro entre Junior y La Equidad, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el juez principal será Luis Delgado del Valle. Por su parte, el VAR estará a cargo de Luis Trujillo, también del Valle, y lo asistirá Nataly Arteaga de Nariño.

Por otra parte, uno de los partidos más esperados es el duelo entre Fortaleza y América de Cali, que tendrá como árbitro central a Alejandro Moncada de Antioquia.

En la cabina del VAR, el experimentado Nicolás Gallo Barragán de Caldas será el encargado de tomar las decisiones cruciales, con la asistencia de Danna Victorino del Tolima.

Para el enfrentamiento entre Alianza Valledupar FC y Millonarios FC, que se disputará en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, la Comisión Arbitral ha designado a Jairo Mayorga del Tolima como el árbitro principal.

VAR y pito en mano: la Comisión Arbitral revela la lista de jueces para la fecha 11 de la Liga BetPlay

La tecnología del VAR estará bajo la supervisión de Fernando Acuña de Boyacá, quien contará con el apoyo de Mary Blanco, también de Boyacá.

El árbitro Carlos Ortega de Bolívar dirigirá el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto en el estadio de Palmaseca, con el apoyo en el VAR de Never Manjarrez de Córdoba.

Este encuentro es crucial para el Deportivo Cali en su lucha por salir de las últimas posiciones y para el Deportivo Pasto, que busca ascender en la tabla.

La jornada 11 también incluye otros partidos de gran interés como el que enfrentará a Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, bajo la dirección de Didier Gracia del Chocó, con el VAR a cargo de Nicolás Gallo Barragán de Caldas.

De igual manera, en el clásico paisa entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, el juez central será Luis Matorel de Bolívar, asistido en el VAR por Paula Fernández de Bogotá. Los aficionados de todo el país se preparan para vivir una fecha llena de rivalidad y buen fútbol.

