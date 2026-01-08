Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2
    Fotos y Videos

    ¡Modelaron viringos! A dos supuestos ladrones los desnudaron y los pusieron a correr por El Picacho

    Dos hombres señalados de un supuesto robo fueron desnudados, amarrados y marcados como ‘ratas’ en pleno barrio El Picacho.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Modelaron viringos! A dos supuestos ladrones los desnudaron y los pusieron a correr por El Picacho

    Resumen: Dos hombres señalados de robo fueron desnudados, amarrados y marcados como “ratas” en un presunto castigo comunitario en el barrio El Picacho, Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos hombres fueron sorprendidos presuntamente robando en el barrio El Picacho cerca a la estación del metrocable El Progreso, y terminaron siendo sometidos a una retaliación por parte de la comunidad.

    Los hechos se registraron en horas de la tarde de este jueves 8 de enero, cuando habitantes del sector interceptaron a los dos sujetos, señalados presuntamete de cometer hurtos en la zona.

    Lejos de entregarlos de inmediato a las autoridades, la comunidad habría decidido aplicar un castigo comunitario. A los presuntos ladrones les amarraron las manos, los desnudaron completamente y posteriormente les pintaron el cuerpo y el rostro con pintura verde. Además, escribieron la palabra “RATA” en varias partes de sus cuerpos.

    Tras ser marcados, los hombres fueron obligados a correr por varias calles del barrio.

    Hasta el momento no se ha confirmado si los dos hombres presentaban antecedentes judiciales ni si fueron finalmente puestos a disposición de la Policía. Tampoco se conoce si resultaron lesionados durante el hecho.

    Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, ni han informado si se abrirá una investigación por estos hechos.

    A dos supuestos ladrones los desnudaron y los pusieron a correr por El Picacho

    Foto sacada de redes sociales.

