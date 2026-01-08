Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

DIAN incauta 40 mil accesorios para vehículos que serían vendidos como contrabando en Medellín

En un operativo relámpago, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) llegaron hasta una bodega en el sector de Belén, donde descubrieron una gigantesca caleta con cerca de 40.000 accesorios para vehículos que habían ingresado ilegalmente al país.

La mercancía, lista para ser distribuida en locales comerciales, está valorada en unos $500 millones de pesos.

El inventario del contrabando en Medellín incautado parecía un catálogo de “lujos”: alarmas, cámaras de reversa, pantallas de última generación, altavoces y miles de luces LED.

Según las autoridades, estos productos no contaban con los manifiestos de importación ni los requisitos legales mínimos para su comercialización.

“Gracias a herramientas de inteligencia detectamos patrones irregulares antes de que estos productos llegaran al bolsillo de los ciudadanos”, explicaron fuentes de la DIAN.

Además del golpe económico a los contrabandistas, las autoridades advirtieron a los conductores sobre los riesgos de comprar estos elementos. Al no tener control de origen ni garantías legales, estos accesorios pueden generar fallas eléctricas en los vehículos e incluso incendios por mala calidad en el cableado de las alarmas o luces.

Con esta acción, se busca proteger no solo el recaudo del Estado, sino también el empleo de quienes venden repuestos originales y con todas las de la ley.

Por ahora, la bodega permanece sellada mientras se adelantan las investigaciones para dar con los dueños del cargamento.

La POLFA recordó que comprar mercancía de contrabando alimenta las estructuras criminales y deja al consumidor sin derecho a reclamos.

