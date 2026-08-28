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Resumen: Dos hombres fueron enviados a la cárcel tras ser sorprendidos transportando un cadáver en una caneca en Ciudad Bolívar, Bogotá.

¡Macabro hallazgo en Ciudad Bolívar! Los pillaron mientras transportaban un cadáver en una caneca

Un horripilante suceso sacudió las calles del barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, luego de que las autoridades descubrieran un cadáver oculto dentro de un recipiente de plástico.

Los hechos se desencadenaron durante la noche del pasado lunes 24 de agosto, cuando una patrulla de la Policía observó a tres sujetos en actitud sospechosa movilizando una caneca azul de gran tamaño.

Al ser requeridos para una inspección de rutina, uno de los individuos se dio a la fuga, mientras que los otros dos fueron reducidos en el sitio por los uniformados.

Al verificar el contenido de la caneca, los agentes de la fuerza pública hallaron el cadáver hombre de aproximadamente 40 años, los cuales se encontraban cubiertos con diversas prendas de vestir y una manta.

De inmediato, se coordinó la llegada de los peritos judiciales para realizar el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas en la escena. La víctima, hasta el momento, no ha sido identificada por los organismos forenses y se desconocen las causas exactas de su deceso.

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La Fiscalía General de la Nación imputó a los dos detenidos, uno de ellos de nacionalidad extranjera y ambos con antecedentes judiciales previa revisión de reseña, el delito de favorecimiento agravado por intentar ocultar el cuerpo.

Durante las diligencias iniciales, los procesados no aceptaron los cargos presentados por el ente acusador; sin embargo, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras las investigaciones avanzan para esclarecer la autoría intelectual y material del homicidio.

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