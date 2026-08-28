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Resumen: Camión de guardería canina se volcó en Usaquén tras chocar con ruta escolar. Hubo tres menores heridas y respuesta de la empresa por las mascotas.

Camión repleto de perros se volcó tras choque con ruta escolar que dejó tres niñas heridas en Bogotá

Un aparatoso accidente de tránsito registrado durante la mañana de este viernes 28 de agosto en Bogotá, generó una intensa movilización de los organismos de emergencia.

El siniestro vial se produjo en la calle 146 con carrera 13, en el barrio Acacias, jurisdicción de la localidad de Usaquén, donde un camión de la empresa Cultura Canina colisionó contra un automóvil particular y una ruta escolar para posteriormente terminar sobre la vía con volcamiento lateral derecho.

En el choque múltiple resultaron lesionadas tres estudiantes de 13 y 14 años con traumas menores, además del conductor del camión, un joven de 19 años que debió ser remitido a la Clínica Alcalá por una posible fractura de clavícula.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá señaló dentro de la hipótesis oficial del choque el desacato a las normas de tránsito por parte del vehículo tipo camión, el cual impactó primero al carro particular y luego el costado de la buseta escolar.

La emergencia encendió las alarmas de la comunidad luego de que usuarios en redes sociales denunciaran que dentro del camión volcado viajaban al menos 12 animales, señalando aparentes daños estructurales en el compartimento de carga y expresando temor por la integridad de los caninos tras ser abordados a otro automotor de la misma compañía.

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Ante la ola de señalamientos, la firma Cultura Canina emitió un pronunciamiento público confirmando que sus pacientes recibieron atención individualizada por parte de un médico veterinario al llegar a las instalaciones del campus.

La compañía justificó no haber realizado la valoración directamente en el lugar del siniestro argumentando razones de seguridad, riesgos de escape y estrés para las mascotas, garantizando que ninguno presentó lesiones clínicas visibles o de gravedad y que los dueños fueron notificados oportunamente.

Tras varias horas de maniobras con grúas y la intervención de ambulancias, la calzada fue despejada y el flujo vehicular restituido en la zona.

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