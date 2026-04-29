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    Los pillaron en fuga: capturan a dos hombres tras robo con cuchillo en Bogotá

    Una rápida reacción de las autoridades permitió resolver un caso de robo en el sur de Bogotá. Los implicados fueron detenidos minutos después.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Los pillaron en fuga: capturan a dos hombres tras robo con cuchillo en Bogotá
    Foto: Policía Mebog.
    Los pillaron en fuga: capturan a dos hombres tras robo con cuchillo en Bogotá

    Resumen: Captura de dos hombres tras hurto con arma blanca en San Cristóbal, Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La captura de dos hombres señalados de cometer un robo en el sur de Bogotá se registró tras una rápida reacción de la Policía, que logró interceptarlos pocos minutos después del hecho.

    El robo ocurrió en el barrio Granada Sur, en la localidad de San Cristóbal. De acuerdo con la información oficial, la situación fue alertada por una ciudadana que manifestó haber sido víctima de un robo mediante intimidación con arma blanca.

    Tras recibir el aviso, los uniformados iniciaron un operativo para ubicar a los presuntos responsables.

    La captura se produjo luego de activar un plan de búsqueda en sectores cercanos, lo que permitió localizar a los sospechosos que se movilizaban en motocicleta. Durante la persecución, los implicados perdieron el control del vehículo, lo que facilitó su detención por parte de las autoridades.

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    En medio del procedimiento, se logró recuperar los elementos que habrían sido hurtados a la víctima, mientras que el vehículo en el que se desplazaban fue inmovilizado como parte de las acciones policiales.

    Los dos hombres, cuyas edades rondan los 30 años, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar en el proceso correspondiente tras su captura.

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    La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho delictivo, destacando que la denuncia es clave para la reacción de las autoridades y la prevención de nuevos casos relacionados con hurto en la ciudad.

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