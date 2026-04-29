Resumen: La Policía de Bogotá capturó a tres personas señaladas de extorsión en operativos realizados en distintas localidades, luego de denuncias ciudadanas y mediante entregas controladas. Los implicados exigían dinero con amenazas a comerciantes y ciudadanos, y quedaron a disposición de las autoridades por este delito.

¡Cayeron con la plata en la mano! Denuncias ciudadanas destapan peligrosa red de extorsión en Bogotá

Una serie de denuncias ciudadanas permitió a la Policía de Bogotá desarticular varios casos de extorsión en diferentes localidades de la capital. A través de operativos coordinados por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), las autoridades capturaron a tres personas señaladas de exigir dinero mediante amenazas e intimidaciones.

Las acciones se desarrollaron tras la activación de la línea Antisecuestro y Antiextorsión 165, mecanismo mediante el cual las víctimas alertaron sobre las exigencias económicas de las que estaban siendo objeto.

Con esta información, se llevaron a cabo procedimientos de “entrega controlada”, estrategia que permitió sorprender a los presuntos responsables en el momento en que pretendían recibir el dinero.

Casos en distintas localidades

Uno de los hechos se registró en la localidad de Los Mártires, donde una comerciante del sector farmacéutico denunció que estaba siendo presionada por un hombre que se hacía pasar por integrante de un supuesto grupo delincuencial denominado ‘Unidad Valle del Cauca’.

El sujeto, mediante llamadas y mensajes, le exigía el pago de 35 millones de pesos bajo amenazas contra su vida y la de su familia. Según la información conocida, esta persona habría sido contactada por el propio hijo de la víctima.

En otro procedimiento, realizado en Ciudad Bolívar, fue capturado en flagrancia un hombre conocido como ‘Yuco’ o ‘el Gemelo’, quien exigía pagos de 200 mil pesos a un cuidador de carros de un parqueadero del sector.

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De acuerdo con la denuncia, la víctima era intimidada y habría sido agredida físicamente al negarse a entregar el dinero. El detenido cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El tercer caso ocurrió en la localidad de Engativá, donde un ciudadano denunció que estaba siendo extorsionado por un individuo que le exigía 500 mil pesos. Ante la negativa de la víctima, la fachada de su vivienda fue atacada, generando daños materiales y un ambiente de intimidación. El presunto responsable fue capturado mientras intentaba concretar el cobro del dinero.

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Uno de estos tres extorsionistas capturados cuando iban a recibir el dinero producto del delito, habría sido contratado por el hijo de la víctima para exigir una suma millonaria. Otro tenía antecedentes por tentativa de homicidio y más delitos. Las víctimas llamaron al 165 y… pic.twitter.com/5gZ2I1kpHy — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 29, 2026

Capturas en flagrancia y acciones judiciales

Las tres detenciones se produjeron en flagrancia durante los operativos de entrega controlada, lo que permitió a las autoridades poner a los capturados a disposición de la justicia por el delito de extorsión. Posteriormente, un juez de la República dictó medida de aseguramiento contra uno de los implicados.

De acuerdo con cifras entregadas por la Policía, en lo que va de 2026 se han logrado 52 capturas por este delito en la ciudad, resultado de los operativos adelantados en respuesta a las denuncias de la ciudadanía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la línea de emergencias 123 o la línea 165, destacando que la información oportuna es fundamental para avanzar en las investigaciones y combatir estructuras dedicadas a la extorsión.