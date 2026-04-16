¡Los pillaron! Dos hombres caen por hurto y armas ilegales en Itagüí

Resumen: Capturan a dos hombres por hurto agravado y porte ilegal de armas. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Dos capturados dejaron recientes operativos de las autoridades, en los que fueron detenidos hombres señalados de participar en hechos delictivos relacionados con hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Según la Policía Nacional de, los procedimientos permitieron la aprehensión de los sospechosos, de 34 y 39 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su judicialización.

De acuerdo con el reporte oficial, los capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por la tenencia ilegal de armas y municiones. Las autoridades no descartan que estas personas estén vinculadas a otros hechos similares, por lo que continúan las investigaciones.

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Tras conocerse el caso, desde la institución policial se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencia 123, con el fin de facilitar la reacción oportuna de las autoridades.

Las acciones hacen parte de las estrategias de control y prevención que buscan reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad en diferentes zonas del país.

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