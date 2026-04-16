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    ¡Los pillaron! Dos hombres caen por hurto y armas ilegales en Itagüí

    Capturan a dos hombres por hurto agravado y porte ilegal de armas. Autoridades reiteran el llamado a denunciar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los pillaron! Dos hombres caen por hurto y armas ilegales en Itagüí
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Los pillaron! Dos hombres caen por hurto y armas ilegales en Itagüí

    Resumen: Capturan a dos hombres por hurto agravado y porte ilegal de armas. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos capturados dejaron recientes operativos de las autoridades, en los que fueron detenidos hombres señalados de participar en hechos delictivos relacionados con hurto y porte ilegal de armas de fuego.

    Según la Policía Nacional de, los procedimientos permitieron la aprehensión de los sospechosos, de 34 y 39 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su judicialización.

    De acuerdo con el reporte oficial, los capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por la tenencia ilegal de armas y municiones. Las autoridades no descartan que estas personas estén vinculadas a otros hechos similares, por lo que continúan las investigaciones.

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    Tras conocerse el caso, desde la institución policial se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencia 123, con el fin de facilitar la reacción oportuna de las autoridades.

    Las acciones hacen parte de las estrategias de control y prevención que buscan reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad en diferentes zonas del país.

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