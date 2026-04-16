¡Un tren lo arrolló! Fallece Alex Manninger, exportero del Arsenal y la Juventus, en trágico accidente

Resumen: Diversos clubes, excompañeros y aficionados en todo el mundo se han sumado a los mensajes de condolencias, recordando a Manninger

Minuto30.com .- El mundo del fútbol se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento del exportero austriaco Alex Manninger, quien perdió la vida a los 48 años de edad en un aparatoso accidente automovilístico.

De acuerdo con los reportes de las autoridades austriacas, el exguardameta viajaba solo en su vehículo cuando fue arrollado por un tren de cercanías en un paso a nivel ubicado en la región de Salzburgo. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y los múltiples intentos de reanimación, Manninger sucumbió ante la gravedad de sus heridas en el lugar de los hechos. El maquinista y los pasajeros del tren resultaron ilesos.

La lamentable noticia fue confirmada este jueves por el Red Bull Salzburgo, club en el que inició su trayectoria deportiva. A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución expresó su dolor: “Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que ha fallecido trágicamente en un accidente de tráfico. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Alexander”.

Portero de la Selección de Austria

A lo largo de su carrera, Manninger fue internacional en 33 ocasiones con la selección absoluta de Austria, llegando incluso a disputar la Eurocopa 2008, y construyó una destacada trayectoria internacional defendiendo las porterías de varios clubes históricos de Europa:

Arsenal (Inglaterra): Fue una pieza clave para la obtención del doblete de la Premier League y la FA Cup en 1998, asumiendo la titularidad con grandes actuaciones tras la lesión de David Seaman.

Juventus (Italia): Militó varias temporadas en la Vecchia Signora, donde se consagró campeón de la Serie A y fue reconocido por su profesionalismo.

Otros clubes destacados: También vistió los colores del Liverpool en Inglaterra, el Espanyol en España, además de equipos italianos y alemanes como Fiorentina, Bolonia, Torino, Udinese y Augsburgo.

Diversos clubes, excompañeros y aficionados en todo el mundo se han sumado a los mensajes de condolencias, recordando a Manninger por su innegable seguridad bajo los tres palos y su calidad humana dentro de los vestuarios.