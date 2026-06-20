Cámaras de seguridad permitieron captura de dos hombres armados en Engativá

Resumen: Dos hombres fueron capturados en Engativá tras ser sorprendidos con un arma de fuego. El operativo fue posible gracias al monitoreo de cámaras de seguridad.

Dos hombres fueron capturados en la localidad de Engativá luego de un operativo policial que se activó gracias al monitoreo del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, el cual permitió identificar a uno de los implicados en posesión de un arma de fuego.

Los hechos se registraron cuando una patrulla de la Policía fue alertada sobre una riña entre varias personas en la zona.

En medio de la situación, los operadores del sistema de videovigilancia realizaron el seguimiento en tiempo real y detectaron que uno de los involucrados presuntamente armado.

De acuerdo con las autoridades, las imágenes permitieron observar que el presunto implicado abordó un vehículo junto a otro sujeto y abandonó el lugar inmediatamente después del altercado.

Con esta información, las patrullas desplegaron un operativo de búsqueda para ubicar el automotor en coordinación con el sistema de monitoreo.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en el barrio Luis Carlos Galán, en la localidad de Engativá. Durante el procedimiento de registro, los uniformados hallaron un revólver calibre 38 y seis cartuchos, elementos que fueron incautados como material probatorio dentro del caso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: Más de 500 policías y 36 militares custodiarán la jornada electoral en Bello

Los dos ocupantes del automotor fueron capturados en el lugar y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Además, el vehículo en el que se movilizaban fue inmovilizado por las autoridades competentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que este resultado evidencia la importancia del trabajo articulado entre el sistema de videovigilancia y las unidades en terreno, lo que permite una reacción rápida ante hechos que afectan la seguridad ciudadana en la capital.

Más noticias de Bogotá