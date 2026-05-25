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    ¿Qué van a hacer cuando salgan de once? Medellín orienta a estudiantes en Ferias Siguiente Nivel

    Sapiencia activó las Ferias Siguiente Nivel en Medellín para guiar a 17.000 estudiantes de bachillerato hacia la universidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Qué van a hacer cuando salgan de once? Medellín orienta a estudiantes en Ferias Siguiente Nivel

    Resumen: Sapiencia activó las Ferias Siguiente Nivel en Medellín para guiar a 17.000 estudiantes de bachillerato hacia la universidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con el firme objetivo de derribar las barreras económicas y sociales que frenan el acceso a la educación superior en las zonas más vulnerables de la ciudad, la Alcaldía de Medellín puso en marcha un agresivo despliegue institucional en las aulas de clase.

    A través de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), la alcaldía lidera las Ferias Siguiente Nivel, una estrategia de orden público educativo con la que se busca orientar el proyecto de vida de más de 17.000 estudiantes de los grados once que están a punto de culminar su bachillerato en las 16 comunas y los cinco corregimientos del territorio de la capital antioqueña.

    El programa funciona como un puente directo entre la oferta académica de la región y las expectativas de los jóvenes, llevando hasta las comunas los stands de universidades y centros tecnológicos para que los bachilleres descubran su vocación mediante dinámicas lúdicas y test de habilidades.

    De acuerdo con el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, la meta es evitar que los jóvenes queden a la deriva una vez reciban su diploma.

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    La ruta de este año ya tuvo éxito en sus primeras dos paradas obligatorias: el corregimiento de San Antonio de Prado y la comuna 8 (Villa Hermosa), escenarios donde más de 3.500 estudiantes recibieron asesoría personalizada sobre becas y créditos condonables del Distrito.

    La masiva intervención, que contempla la realización de 20 grandes eventos sectorizados a lo largo de todo el calendario académico, prepara su próximo golpe logístico para el jueves 28 de mayo de 2026 en las instalaciones de la Institución Educativa La Candelaria, ubicada en la comuna 1 (Popular).

    En esta jornada del norte de la ciudad, las autoridades esperan concentrar a cerca de 1.000 nuevos estudiantes de colegios oficiales, abriendo canales digitales como la plataforma oficial de Sapiencia (aquí) para que la ciudadanía consulte el cronograma de visitas y evite que la juventud caiga en la inactividad o la informalidad laboral por falta de orientación oportuna.

    ¿Qué van a hacer cuando salgan de once? Medellín orienta a estudiantes en Ferias Siguiente Nivel

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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