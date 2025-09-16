Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Hombre se trepó a un TransMilenio y viajó en el techo

En las últimas horas se volvió viral un video que muestra la temeraria irresponsabilidad de un hombre que decidió viajar sobre el techo de un bus de TransMilenio en Bogotá.

La grabación, difundida en redes sociales este martes 16 de septiembre, generó indignación entre usuarios y autoridades del sistema de transporte.

Las imágenes dejan ver al sujeto acostado sobre el articulado de la ruta M47, mientras el vehículo avanzaba normalmente.

Lo más sorprendente, según quienes grabaron el hecho, fue que el hombre aprovechó su peligrosa acción para sacar el celular y ponerse a chatear desde lo alto del bus.

La escena terminó cuando dos policías motorizados interceptaron el articulado en un semáforo. Pero el sujeto logró saltar del articulado y escapar corriendo.

Tras la viralización del caso, TransMilenio S.A. rechazó lo ocurrido y advirtió que estas conductas ponen en riesgo no solo la vida de quien las ejecuta, sino la seguridad de cientos de usuarios.

La entidad reiteró su compromiso con la promoción de una cultura de respeto y la aplicación de las normas de convivencia ciudadana dentro del sistema.

