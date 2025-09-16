Resumen: La Policía capturó en flagrancia a alias 'El Tuerto' en Urrao, integrante de Los del Veinte, señalado por un homicidio en Patio Bonito.

Cayó alias ‘El Tuerto’ en Urrao: lo pillaron en flagrancia tras un homicidio en Patio Bonito

La Policía Nacional confirmó en las últimas horas la captura en flagrancia de alias ‘El Tuerto’, señalado integrante del grupo delincuencial común organizado conocido como Los del Veinte.

El operativo se realizó en el municipio de Urrao, Antioquia, en desarrollo de la estrategia Actuando por Antioquia y el Plan Cazador.

Según las autoridades, alias ‘El Tuerto’ tendría un historial delictivo marcado por hechos de sangre y estaría directamente vinculado al homicidio ocurrido el pasado 13 de septiembre en el barrio Patio Bonito de Urrao.

Las primeras indagaciones lo señalan como presunto autor material del crimen, lo que permitió no solo su judicialización, sino también el esclarecimiento inmediato del caso.

La estructura criminal Los del Veinte, a la que pertenecería el capturado, tiene presencia en Urrao y Betulia, y estaría dedicada a actividades ilícitas que generan afectación directa a la seguridad y convivencia de la región.

La captura de este individuo representa un golpe contundente contra la impunidad y un mensaje claro de respuesta institucional frente a la ciudadanía del Suroeste antioqueño.

El comandante de la Policía en Antioquia resaltó que el procedimiento fue posible gracias al trabajo investigativo de la SIJIN y reiteró el compromiso de seguir desplegando operaciones que garanticen la tranquilidad en todos los rincones del departamento.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a continuar denunciando de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o de los canales dispuestos para atención inmediata.

