Hombre reportado desaparecido fue hallado muerto en una quebrada entre Medellín y Bello

Minuto30.com .- Un cuerpo sin vida fue hallado en las últimas horas en zona boscosa de la vereda Pajarito, cerca del barrio París Los Sauces, en limítes entre Medellín y Bello. El macabro descubrimiento fue reportado a la Policía Nacional este, 8 de noviembre, sobre las 10 de la mañana.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 44 años, en estado de descomposición y tendido sobre el lecho de un arroyo.

El hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo, 2 de noviembre de 2025. El 6 de noviembre se había hecho la publicación en Minuto30.com sobre su desaparición.

Se sintió mal y se quedó en el lugar

Versiones extraoficiales apuntan a que el deceso pudo haber sido por causas naturales o accidental. Según cuentan, el hombre se encontraba en el sector con un amigo y, en un momento dado, sufrió un malestar que no le permitió continuar la marcha.

Al negarse a continuar caminando, su acompañante lo habría dejado allí, y el hoy occiso se habría quedado en el lecho de la quebrada hasta su fallecimiento.

Cuerpo rescatado

personal de Bomberos fueron las encargadas de realizar las complejas labores de rescate del cuerpo, dada la dificultad del terreno boscoso y la ubicación sobre la fuente hídrica.

La policía judicial se hizo cargo de la inpsección técnica a cadáver y el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para determinar la causa exacta de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.