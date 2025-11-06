Héctor Arturo Cuervo desapareció en Bello

Resumen: Héctor Arturo Cuervo Castaño, de 44 años, desapareció el 2 de noviembre de 2025 en el barrio París, en Bello, Antioquia.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul, una camiseta tipo polo blanca con rayas azules y tenis.

Entre sus señas particulares destaca una bola en el codo izquierdo. Su contextura es delgada, tiene piel blanca y cabello liso y negro. Su rostro es cuadrado, con nariz alomada, sus ojos son color café y de tamaño mediano, labios delgados y boca mediana.

