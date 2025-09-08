Resumen: Una mujer murió y sus dos hijos resultaron heridos en un nuevo feminicidio en Rionegro. El compañero sentimental de la víctima fue capturado en flagrancia.

Compañero sentimental que asesinó a su pareja y agredió a sus hijos ya está en manos de la Policía

Una mujer perdió la vida y sus dos hijos resultaron heridos en un nuevo feminicidio en Rionegro.

El hecho ocurrió en la zona rural del municipio, donde la víctima, identificada como Yusneydi, de 25 años, de nacionalidad venezolana, fue atacada con un arma cortopunzante por su compañero sentimental.

A pesar de ser trasladada a un centro asistencial, la Yusneydi falleció debido a la gravedad de las heridas.

En una rápida acción, la Policía Nacional capturó en flagrancia al presunto agresor, quien deberá responder ante las autoridades competentes.

La Policía capturó al presunto agresor y atendió a los dos menores de edad lesionados

Lamentablemente, en el mismo ataque, los dos hijos de la víctima también resultaron heridos. Un menor de 6 años con una herida superficial en la cabeza y otro de 3 años con contusiones. Ambos fueron trasladados a un hospital y están bajo el cuidado de la Comisaría de Familia.

La Policía Nacional reitera su firme compromiso en la lucha contra la violencia intrafamiliar y hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la integridad de mujeres y niños.

