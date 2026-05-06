Colombia recibirá misión de India para evaluar traslado de hipopótamos

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Resumen: Colombia evalúa trasladar hipopótamos a India como parte del plan para controlar esta especie invasora en el país.

El futuro de los hipopótamos que habitan en Colombia vuelve a estar en discusión, luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara avances en la evaluación de posibles alternativas para su traslado a India.

La medida hace parte del plan oficial para controlar esta especie considerada invasora en el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, se alcanzó un acuerdo con una organización internacional para que un equipo técnico visite el país y analice las condiciones actuales de los animales.

Esta revisión será clave para determinar la viabilidad de trasladar algunos hipopótamos a la India, en un proceso que incluiría aspectos técnicos, logísticos y financieros.

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Desde el Ministerio se indicó que esta posible translocación no implicará ningún tipo de pago entre gobiernos ni acuerdos económicos con la organización interesada.

Asimismo, se aclaró que cualquier avance dependerá de autorizaciones internacionales, incluyendo trámites ante organismos encargados de regular el movimiento de especies.

El Gobierno también señaló que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades ambientales regionales para avanzar en la implementación de las diferentes estrategias. Entre ellas, se incluyen medidas como la esterilización y, en algunos casos, la eutanasia, siempre bajo criterios técnicos y científicos.

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