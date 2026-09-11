Resumen: El alcalde de Medellín se pronunció tras el ingreso armado de un menor a un colegio y llamó la atención sobre salud mental y drogas.

‘Es una situación muy triste’: Fico entregó detalles tras el ingreso armado de un menor a un colegio de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso de un menor de 17 años que ingresó armado a una institución educativa con la presunta intención de agredir a un profesor y que terminó autolesionándose con el arma.

«Para mí es una situación muy triste, un menor de edad que estaba desescolarizado, que era de la institución educativa, haya entrado con arma para buscar agredir a uno de los profesores», afirmó el mandatario.

El alcalde señaló que el joven, quien permanece hospitalizado en estado crítico, se disparó con un arma traumática y que su pronóstico es reservado.

Gutiérrez agregó que, como sociedad, la situación genera profunda tristeza y que las autoridades adelantan un trabajo conjunto con la familia del menor para reconstruir lo ocurrido. «Estamos averiguando toda la ruta con la familia que puede haber pasado con este niño, este joven, porque estaba desescolarizado, que fue lo que pasó», explicó.

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El mandatario aprovechó su intervención para insistir en su labor personal de búsqueda de niños y jóvenes desescolarizados en los barrios de la ciudad, y llamó la atención sobre dos problemáticas de fondo: la salud mental y el consumo de sustancias.

Gutiérrez destacó que, gracias a las estrategias de la Alcaldía, se ha logrado recuperar a más de 26.000 niños y jóvenes que se habían salido del sistema escolar en Medellín. «Por eso para mí es una obsesión lo social, la educación, la cultura, el deporte para que nuestros niños y jóvenes» permanezcan vinculados al sistema educativo.

Los hechos ocurrieron en el sector La Sierra, Villa Hermosa, cuando el estudiante ingresó al plantel escalando un muro trasero y realizó varios disparos al aire antes de autolesionarse. Como parte de las investigaciones, dos hombres de 37 y 46 años fueron capturados tras ser captados por cámaras de seguridad recogiendo el arma utilizada por el menor y huyendo del lugar.

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