Resumen: Un hombre fue capturado en Rionegro tras agredir a su pareja sentimental. La víctima sufrió heridas en el rostro y recibió atención médica.

Celos terminaron en golpes: capturan a hombre por brutal agresión a su pareja en Rionegro

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar en Rionegro quedó al descubierto luego de que un hombre fuera capturado por las autoridades tras ser señalado de agredir a su pareja sentimental en el sector de La Galería.

El hecho se registró el pasado 25 de marzo, cuando la Policía recibió una alerta sobre una posible agresión en esta zona del municipio de Rionegro.

De inmediato, un cuadrante se desplazó al lugar y solicitó el apoyo de la Patrulla Púrpura, especializada en atender casos de violencia basada en género.

Al llegar, los uniformados encontraron a una mujer que pedía ayuda y presentaba evidentes lesiones en el rostro.

Según su testimonio, presuntamente su pareja sentimental la habría golpeado en medio de un episodio de celos, situación que derivó en este nuevo caso de violencia intrafamiliar en Rionegro.

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La víctima señaló directamente al presunto agresor, quien fue capturado minutos después, por el delito de violencia intrafamiliar. El procedimiento se realizó en articulación con la Patrulla Púrpura, que activó de inmediato la ruta de atención para este tipo de casos.

Tras la intervención, la mujer fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención médica. El parte médico indicó que presentaba una herida abierta en la ceja izquierda, además de múltiples golpes en el rostro.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar en Rionegro y recordaron que existen rutas de atención disponibles para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad.

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