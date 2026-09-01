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Resumen: La Policía capturó en Santa Fe de Antioquia a un hombre de 42 años requerido por actos sexuales y pornografía con menores de edad.

¡Cayó el ‘Mano Larga’! Depravado acusado de actos sexuales contra menores en Santa Fe de Antioquia

Un duro golpe contra los delitos que vulneran a la infancia asestaron las autoridades en el departamento de Antioquia, luego de confirmarse la detención de un sujeto de 42 años en el municipio de Santa Fe de Antioquia por actos sexuales con menor de edad y pornografía.

La acción policial tuvo lugar el pasado 25 de agosto en el sector conocido como Llanos de Bolívar, ubicado en el casco urbano de esta localidad del occidente antioqueño.

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la institución, personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y a la Unidad Básica de Inteligencia (UBI) le venían haciendo el rastreo tras reunir el material probatorio suficiente.

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El operativo se materializó en estricta coordinación con la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia, entidad que avaló los requerimientos tras las evidencias sobre las conductas cometidas contra la población infantil.

El indiciado era buscado formalmente por los delitos de actos sexuales con menor de catorce años y almacenamiento o producción de pornografía con personas menores de dieciocho años.

Luego de hacer efectiva la orden judicial en la vía pública, los uniformados procedieron a dejar al imputado a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

La Policía Nacional enfatizó que continuará intensificando la presencia de los investigadores para neutralizar las acciones de cualquier depravado que busque atentar contra la seguridad y protección de los niños, niñas y adolescentes en el territorio antioqueño.

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