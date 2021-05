FOTOS Y VIDEO: Hombre murió calcinado dentro de una casa en el barrio La Pradera de Medellín

En horas de la madrugada de este sábado 22 de mayo se presentó un incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Pradera -parte alta- de Medellín; en el hecho un hombre murió calcinado.

Según se pudo conocer, el hoy occiso tenía 52 años de edad y se desempeñaba como reciclador; de acuerdo a las declaraciones de su hijo -Carlos Mario D. R.-, su padre habría dejado una vela prendida, lo que dio inicio al fuego que terminó consumiendo la casa.

Asimismo, este hombre -quien se desempeña como mecánico- le contó a Minuto30 que: «estoy muy mal porque mi papá se me fue, luchamos mucho por él, él no era un indigente», pero manifiesta que los vicios lo aislaron, aunque le dieron todo para vivir.

Según Carlos Mario, su padre no tenía luz, por lo que habría dejado una vela prendida, se consumió y prendió la casa donde vivía, la cual tenía adentro reciclaje; el hombre fue encontrado ya incinerado.

«Él no sufrió porque estaba dormido, los gases lo ahogaron, no sintió nada, eso es lo que me da más tranquilidad y calma», dice Carlos Mario con la voz entrecortada; asimismo, manifestó que la comunidad fue quien lo alertó de las llamas, por lo que entre todos ayudaron a apagar el fuego, pues asegura que los bomberos no pudieron llegar hasta el lugar por las condiciones de la vía y pese al llamado de la Policía.

Así fue la inspección técnica de este hombre que murió calcinado:

