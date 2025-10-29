Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 62 años en Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá, cuando intentaba abusar de un niño de seis años. El capturado tenía antecedentes por hurto.

Hombre de 62 años fue sorprendido cuando intentaba abusar de un niño de 6 años en Bogotá

Un grave caso se reportó en el barrio San Agustín, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Cuando un hombre de 62 años fue sorprendido intentando abusar de un niño de seis años.

Los uniformados capturaron en flagrancia al sujeto, señalado de intentar abusar sexualmente de un menor dentro de una vivienda. El hecho se conoció tras una llamada a la central de radio que alertó sobre una posible agresión contra un niño.

De acuerdo con la denuncia, al parecer, la madre del menor notó su ausencia y, al buscarlo, lo encontró junto al arrendatario de su casa, quien presuntamente intentaba abusar del pequeño mientras lo agredía físicamente. La mujer de inmediato pidió ayuda a las autoridades.

Gracias a la oportuna llegada de la patrulla policial, el presunto agresor fue capturado en flagrancia y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y lesiones personales.

Las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes por hurto, mientras que el menor fue trasladado para recibir atención médica y psicológica.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los niños y niñas.

