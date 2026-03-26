Resumen: Video viral en Bogotá: hombre intenta atropellar a una mujer tras discutir por unos perros. El ataque dejó daños materiales y el agresor huyó.

Sujeto intentó atropellar a una mujer en Bogotá tras pelearse con sus perros

Un impactante caso de intolerancia ciudadana quedó registrado en cámaras de seguridad en Bogotá, cuando un conductor arremetió violentamente contra una mujer y sus mascotas.

Los hechos comenzaron frente a una casa, donde el sujeto fue captado provocando inicialmente a dos caninos que se encontraban tras las rejas de la propiedad.

Según las imágenes difundidas de forma viral en redes sociales, el hombre se detuvo a increpar a los animales, levantando la mano en actitud desafiante, lo que provocó que los cuidadores de los perros salieran a confrontarlo verbalmente por su comportamiento hostil.

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Lo que parecía una discusión de barrio escaló rápidamente a un intento de homicidio frustrado. Tras el cruce de palabras, el agresor se retiró del lugar en un vehículo.

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El video muestra cómo el conductor da la vuelta en la esquina y acelera a fondo directamente hacia la joven, quien en ese momento intentaba grabar la placa del automotor con su celular. Por fortuna, la víctima logró esquivar el vehículo en una fracción de segundo, pero el carro impactó con fuerza una motocicleta estacionada, destrozando la farola y otras partes mecánicas del vehículo, evidenciando el nivel de intolerancia del atacante.

Tras el choque, los perros salieron del inmueble en medio del caos mientras la pareja intentaba, sin éxito, perseguir al conductor que huyó del sitio a alta velocidad.

Aunque el material audiovisual permite identificar plenamente el vehículo y el rostro del agresor, hasta el momento las autoridades policiales no han emitido un pronunciamiento oficial ni se ha reportado la captura del sujeto.

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