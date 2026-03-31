Medellín inicia construcción de megacolegio en Robledo con inversión millonaria

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Resumen: Medellín inició la construcción de un megacolegio en Robledo que beneficiará a 580 estudiantes.

La Alcaldía de Medellín dio inicio a las obras de un nuevo megacolegio en Robledo, un proyecto que busca fortalecer la infraestructura educativa en la ciudad y ampliar la cobertura para la primera infancia.

Se trata de la sección escuela Conrado González Mejía, la segunda institución de este tipo que se construye en este sector. La obra contará con una inversión superior a los $32.000 millones y beneficiará a cerca de 580 estudiantes de preescolar y primaria.

El proyecto contempla una infraestructura moderna con aulas flexibles, salas de aprendizaje inicial, espacios tecnológicos, ludoteca, zonas recreativas y un ambiente multifuncional que integrará comedor y cocina. Además, tendrá un área construida de más de 3.700 metros cuadrados.

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Según explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco, esta iniciativa hace parte de una estrategia para mejorar la calidad educativa mediante espacios adecuados y adaptados a nuevas metodologías de enseñanza.

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Por su parte, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de la ejecución, destacó que el megacolegio se construirá bajo el concepto de “escuela inteligente”, con diseño bioclimático y herramientas tecnológicas que favorecen el aprendizaje.

Las obras tienen previsto finalizar en el primer semestre de 2027. Además, el proyecto incluye mejoras en la infraestructura existente, con una inversión adicional de más de $3.000 millones para adecuaciones locativas y accesibilidad.

Este megacolegio forma parte de un plan más amplio que contempla la construcción de diez instituciones educativas de gran formato en diferentes zonas de Medellín durante el cuatrienio.

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