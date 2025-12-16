Resumen: Un comerciante de 59 años fue hallado sin vida, amordazado y amarrado dentro de su vivienda en Bosa, Bogotá. Autoridades investigan el crimen.

Macabro crimen en Bosa: hombre fue hallado amordazado y amarrado dentro de su casa

Un violento crimen sacudió a los habitantes de la localidad de Bosa, en Bogotá, durante la noche del pasado lunes 15 de diciembre, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 59 años al interior de su casa, ubicada en el barrio Carbonell.

Al parecer, la víctima fue encontrada amordazada, con múltiples golpes en su cuerpo y amarrada de pies y manos, en un hecho que estaría relacionado con un presunto robo.

El hombre era un reconocido comerciante del sector, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado con fines delincuenciales.

Según las primeras versiones, los hechos habrían ocurrido cuando varios sujetos llegaron hasta la residencia del comerciante. Horas después, familiares de la víctima acudieron al inmueble, pero al no recibir respuesta y notar una situación irregular, decidieron alertar a las autoridades.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar y, tras ingresar a la vivienda, confirmaron el macabro hallazgo. De inmediato, el área fue acordonada para adelantar las labores de inspección judicial y recolección de pruebas por parte de los investigadores.

Las autoridades indicaron que los responsables del crimen habrían huido por los techos de las viviendas aledañas, aprovechando la oscuridad y la complejidad del sector, lo que dificulta por ahora su identificación. Por el momento, el hecho continúa investigandose.

