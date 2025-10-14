Hombre disfrazado de policía intentó robar a usuarios de TransMilenio y terminó capturado

Resumen: Un hombre de 31 años fue capturado en el Portal Norte de Bogotá tras hacerse pasar por policía para intentar robar a usuarios de TransMilenio. La detención se logró gracias a la denuncia de un ciudadano, que alertó a una patrulla sobre la presencia del falso uniformado. El detenido, que portaba una gorra, un carné y un broche de la institución, tiene antecedentes por hurto y daño en bien ajeno y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
Un hombre que se hacía pasar por integrante de la Policía Nacional fue capturado en el Portal Norte de TransMilenio, luego de intentar hurtar pertenencias a los usuarios del sistema. El sujeto, de 31 años, vestía prendas con distintivos de la institución y fingía realizar labores de verificación para engañar a las víctimas.
De acuerdo con la Policía de Bogotá, los hechos se presentaron en el puente peatonal del Portal Norte, donde una pareja vestida con prendas similares a las oficiales abordaba a los ciudadanos asegurando estar investigando un hurto y solicitando revisar sus celulares y objetos de valor.
La captura se logró gracias a la alerta de un ciudadano, que se acercó a una patrulla del Grupo de Transporte Masivo de la Policía, adscrito a TransMilenio, y denunció la situación. Los uniformados acudieron al lugar y observaron a la pareja, que al notar su presencia intentó huir. Tras una breve persecución, el hombre fue interceptado y capturado, mientras que la mujer logró escapar.
Durante el procedimiento, los agentes le hallaron al detenido una gorra con insignias policiales, un carné y un broche falsos, pertenecientes a una supuesta unidad investigativa. Así lo confirmó la capitana Zuly Urbina, comandante (e) de Transporte Masivo TransMilenio:
“Gracias a la oportuna denuncia, los uniformados llegaron al lugar y observaron a la pareja, que inmediatamente huyó, por lo que inició una persecución. Metros más adelante fue interceptado el hombre, hallándole una gorra policial, un carné y un broche de la unidad investigativa”.
Las autoridades verificaron que el detenido tiene antecedentes judiciales por hurto y daño en bien ajeno, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado con apropiación de autoridad.
La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a verificar siempre la identidad de quienes dicen ser policías y a denunciar cualquier comportamiento sospechoso o hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer las investigaciones y combatir la delincuencia en la capital.