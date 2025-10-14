Hombre disfrazado de policía intentó robar a usuarios de TransMilenio y terminó capturado

Resumen: Un hombre de 31 años fue capturado en el Portal Norte de Bogotá tras hacerse pasar por policía para intentar robar a usuarios de TransMilenio. La detención se logró gracias a la denuncia de un ciudadano, que alertó a una patrulla sobre la presencia del falso uniformado. El detenido, que portaba una gorra, un carné y un broche de la institución, tiene antecedentes por hurto y daño en bien ajeno y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Un hombre que se hacía pasar por integrante de la Policía Nacional fue capturado en el Portal Norte de TransMilenio, luego de intentar hurtar pertenencias a los usuarios del sistema. El sujeto, de 31 años, vestía prendas con distintivos de la institución y fingía realizar labores de verificación para engañar a las víctimas.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, los hechos se presentaron en el puente peatonal del Portal Norte, donde una pareja vestida con prendas similares a las oficiales abordaba a los ciudadanos asegurando estar investigando un hurto y solicitando revisar sus celulares y objetos de valor.

La captura se logró gracias a la alerta de un ciudadano, que se acercó a una patrulla del Grupo de Transporte Masivo de la Policía, adscrito a TransMilenio, y denunció la situación. Los uniformados acudieron al lugar y observaron a la pareja, que al notar su presencia intentó huir. Tras una breve persecución, el hombre fue interceptado y capturado, mientras que la mujer logró escapar.

Durante el procedimiento, los agentes le hallaron al detenido una gorra con insignias policiales, un carné y un broche falsos, pertenecientes a una supuesta unidad investigativa. Así lo confirmó la capitana Zuly Urbina, comandante (e) de Transporte Masivo TransMilenio:

“Gracias a la oportuna denuncia, los uniformados llegaron al lugar y observaron a la pareja, que inmediatamente huyó, por lo que inició una persecución. Metros más adelante fue interceptado el hombre, hallándole una gorra policial, un carné y un broche de la unidad investigativa”.

Capturado este sujeto que se hacía pasar por policía para robar en el Portal Norte. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Portaba una gorra y otros elementos de la institución para hurtar celulares y objetos de valor a los usuarios del transporte público, pero cayó gracias a la denuncia ciudadana. Llame al 123 ante… pic.twitter.com/OwS8jJLJYI — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 14, 2025

Las autoridades verificaron que el detenido tiene antecedentes judiciales por hurto y daño en bien ajeno, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado con apropiación de autoridad.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía a verificar siempre la identidad de quienes dicen ser policías y a denunciar cualquier comportamiento sospechoso o hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer las investigaciones y combatir la delincuencia en la capital.