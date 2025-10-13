Resumen: Dos ciudadanos venezolanos, entre ellos el defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+ Yendri Velásquez, fueron víctimas de un atentado armado en el norte de Bogotá. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con su labor social o su condición de refugiado, mientras la Defensoría del Pueblo condenó el hecho y pidió una investigación urgente para garantizar la protección de las víctimas.

¡Conmoción en Bogotá! Dos activistas venezolanos fueron atacados a bala en el norte de la ciudad

Un nuevo caso de violencia generó preocupación en la capital del país. En el norte de Bogotá, dos ciudadanos venezolanos fueron víctimas de un atentado armado: Yendri Velásquez, reconocido defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y Luis Peche, consultor político que lo acompañaba al momento del ataque.

De acuerdo con las primeras versiones, Velásquez y Peche se encontraban juntos cuando fueron atacados por hombres armados. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y establecer si el hecho está relacionado con la labor social de Velásquez o con situaciones derivadas de su condición de refugiado.

El atentado ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades estatales. La Defensoría del Pueblo condenó el ataque y recordó que Velásquez había acudido a la institución en busca de acompañamiento en el trámite de su solicitud de protección internacional, tras huir de su país por persecución política y amenazas.

“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, indicó la entidad.

La Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación pronta y exhaustiva que permita identificar a los responsables y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas.

Asimismo, la institución reiteró que las personas migrantes y refugiadas deben contar con respaldo y acompañamiento del Estado colombiano, garantizando su seguridad y sus derechos mientras permanezcan en el país.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos”, expresó el organismo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan asilo o refugio en Colombia, y destacó que continuará trabajando por la promoción y garantía de los derechos de las personas migrantes que han hecho del país su lugar para reconstruir sus vidas.