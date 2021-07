Hombre ‘destapó’ una cerveza con el hocico de un caimán

Un hombre usó el hocico de un caimán para abrir una lata de cerveza, el video se viralizó rápidamente en redes sociales donde reprocharon que le pudo haber causado un daño al animal.

El video grabado en Florida, Estados Unidos, generó repudió entre los internautas, quienes dicen que el animal pudo ser lastimados por el sujeto.

Lea también: ¿Quién va a responder? Dicen que si tendría permiso la empresa del bungee jumping en la que murió una joven

En la grabación se ve a varias personas a bordo de una lancha, un hombre metió la mano al agua para atraer al caimán y luego de que el reptil abrió su hocico, le clava una lata de cerveza en uno de sus dientes.

Normal day in Florida pic.twitter.com/aYzVP5MpE7

— How to protect Yourself (@selfpr0tect) July 16, 2021