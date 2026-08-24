Resumen: Investigan el caso de un hombre decapitado hallado en la vereda El Saltillo de Zaragoza, Antioquia. La víctima fue identificada como Edgar Ovidio Zea.

Horror en Zaragoza: hallan a un hombre decapitado y sus verdugos se llevaron la cabeza

Un crimen que generó consternación entre los habitantes del Bajo Cauca antioqueño es investigado por las autoridades, luego del hallazgo de un hombre decapitado en zona rural de Zaragoza.

La víctima fue identificada como Edgar, de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda El Saltillo. De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el hombre presentaba heridas provocadas con arma cortopunzante y además había sido decapitado.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que la cabeza no estaba en el lugar donde fue localizado el cuerpo.

Todo indica que los responsables se la llevaron, por lo que las autoridades adelantan las respectivas labores para establecer qué ocurrió y determinar quiénes estarían detrás del homicidio.

Los familiares de Edgar lograron identificarlo a partir de los tatuajes que tenía y de las prendas de vestir que llevaba al momento del hecho. Debido a la cercanía, el cuerpo fue trasladado por una funeraria hasta la morgue municipal de Segovia.

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Por ahora, las autoridades no cuentan con una hipótesis definida sobre los motivos que habrían llevado a los responsables a cometer el crimen de esta manera. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer la identidad de los presuntos responsables.

La situación también es analizada en el contexto de la presencia de estructuras armadas en esta zona del departamento. Según las autoridades, en el sector existe injerencia criminal del Clan del Golfo, ELN y las disidencias del frente 4.

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