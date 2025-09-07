Resumen: Un hombre de 66 años fue detenido en el sur de Bogotá, acusado de robar y maltratar animales. Su captura, en el barrio Gibraltar, se produjo después de que una mujer denunciara el hurto de su perro. Al entrar a la vivienda, la Policía no solo encontró al canino reportado como robado, sino también otras mascotas, lo que sugiere que el detenido se dedicaba a un patrón de robo y maltrato animal. El hombre fue puesto a disposición de la justicia para responder por los delitos.

Hombre de 66 años fue capturado en Bogotá por hurto de mascotas y maltrato animal

Gracias a una rápida denuncia ciudadana y la acción de las autoridades, se logró la detención de un hombre en el sur de Bogotá que, al parecer, se dedicaba al robo de animales y los sometía a condiciones de maltrato.

La Policía de Bogotá detuvo en flagrancia a un hombre de 66 años en el barrio Gibraltar, de la localidad de Ciudad Bolívar, por los delitos de hurto y maltrato animal. La captura se produjo después de que una mujer alertara a las autoridades sobre el robo de su mascota.

Tras la denuncia, los uniformados se dirigieron al inmueble. Tras solicitar el ingreso, lograron constatar que el sospechoso tenía en su poder al canino. detuvieron de inmediato al hombre y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes.

Ellos no tienen voz, pero nosotros sí y vamos a defenderlos. Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio Gibraltar de #CiudadBolívar por hurto y maltrato animal. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En coordinación con la Alcaldía Local se rescataron varias mascotas que estarían en poder de esta persona. pic.twitter.com/9arDRe3vi7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 7, 2025

Lo más grave del caso surgió cuando la Unidad de Protección Animal de la Alcaldía de Ciudad Bolívar se sumó al procedimiento. En la inspección de la casa, se desenmascaró lo que parece ser un patrón de hurto de mascotas, pues se hallaron otros animales que habrían sido robados por el mismo hombre.

La Policía de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para que siga denunciando cualquier caso de maltrato o hurto animal a través de la Línea de Emergencias 123.