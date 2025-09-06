¡Golpe a la ilegalidad en Kennedy! Dos capturados por porte ilegal de armas en una bolirana

Un operativo conjunto de la Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, dejó como resultado la captura de dos personas por porte ilegal de armas. El hecho ocurrió en una bolirana, un establecimiento de ocio nocturno.

Durante la intervención, que se extendió desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, las autoridades encontraron en poder de los detenidos un revólver calibre 38 y doce cartuchos.

Además de estas capturas, el operativo incluyó la incautación de dos armas cortopunzantes y la desnaturalización de 27 cervezas que se vendían con la fecha de vencimiento expirada. Uno de los cinco establecimientos comerciales verificados fue suspendido por incumplir la normatividad.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que la intervención es parte de la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, enfocada en llegar a los puntos más críticos de la ciudad, como Patio Bonito y Galán.

Dos capturados en bolirana de Patio Bonito, Kennedy, a quienes se les encontró un arma de fuego y cartuchos. El sitio fue sellado. En operativos contra el homicidio, que se extendieron al barrio Galán, se registraron más de 170 personas y se incautaron varias armas blancas. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Con… pic.twitter.com/DykejnTAOB — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 5, 2025

Restrepo señaló que estos resultados envían un mensaje claro: “no vamos a permitir que la delincuencia se apodere de los barrios de Bogotá”.

Como parte de la misma estrategia, las autoridades también realizaron jornadas de sensibilización con los habitantes y comerciantes de la zona para la prevención de la extorsión.

La Secretaría de Seguridad recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123 para contribuir a la seguridad de la ciudad.