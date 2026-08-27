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    Temblor de magnitud 4.4 provocó masivas evacuaciones en la Gobernación del Valle y el centro de Cali

    El movimiento telúrico, con epicentro en el Chocó, sacudió el occidente colombiano a las 10:25 a. m. de este jueves.

    Publicado por: SoloDuque

    Temblor de magnitud 4.4 provocó masivas evacuaciones en la Gobernación del Valle y el centro de Cali

    Resumen: El movimiento telúrico, con epicentro en el Chocó, sacudió el occidente colombiano a las 10:25 a. m. de este jueves. Cientos de trabajadores abandonaron sus oficinas como medida de prevención.

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    Minuto30.com .- Un fuerte sismo sacudió a la capital vallecaucana en la mañana de este jueves 27 de agosto, obligando a la activación inmediata de protocolos de seguridad. El temblor, que generó pánico momentáneo, desencadenó evacuaciones preventivas masivas en los principales puntos financieros y administrativos de Cali.

    Evacuaciones en el centro de Cali: prevención ante todo

    Tras percibir el fuerte movimiento, las alarmas resonaron en varios edificios de la ciudad. El caso más destacado fue el de la Gobernación del Valle del Cauca, donde funcionarios y ciudadanos fueron evacuados ordenadamente hacia los puntos de encuentro seguros.

    evacuaciones cali

    Asimismo, en el corazón financiero de la ciudad, específicamente en el sector de la Plaza de Cayzedo, cientos de trabajadores desalojaron rápidamente las oficinas y establecimientos comerciales, resguardándose en las vías públicas a la espera de que el riesgo de réplicas disminuyera.
    Datos oficiales del sismo (SGC)

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), estos son los detalles técnicos del movimiento telúrico:

    Hora exacta: 10:25 a. m.

    Magnitud: 4.4 (reportado inicialmente como 4.2).

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    Epicentro: A 17 kilómetros del municipio de Sipí, en la región de Istmina (Chocó).

    Profundidad: 43 kilómetros (superficial).

    Barrido de autoridades en el occidente colombiano

    El temblor no solo se sintió con fuerza en el Valle del Cauca, sino que extendió su onda sísmica hacia ciudades del Eje Cafetero como Pereira.

    En este momento, la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Cali avanzan en un barrido estructural por las diferentes comunas para descartar afectaciones en la infraestructura pública o privada. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas.

    Noticia en desarrollo…

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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