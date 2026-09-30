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Resumen: Capturan en Kennedy a un hombre de 36 años con 12 tarjetas bancarias. La Policía lo señala de participar en la modalidad del ‘cambiazo’.

¡Pilas con la tarjeta! Cayó en Kennedy con 12 plásticos y lo señalan de hacer ‘cambiazo’

Una alerta de ciudadanos permitió que la Policía capturara en flagrancia a un hombre de 36 años, señalado de estar involucrado en la modalidad conocida como ‘cambiazo de tarjetas bancarias’ en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

El procedimiento se realizó en un cajero automático ubicado en el barrio Kennedy Central. De acuerdo con las autoridades, personas que se encontraban en el sector advirtieron sobre la presencia del sospechoso y dieron aviso a uniformados del Grupo de Reacción Bancaria de la Estación de Policía Kennedy.

Los policías llegaron al lugar y le practicaron un registro al hombre. Durante la revisión encontraron 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras.

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Según la Policía, al verificar los plásticos se estableció que ninguno tendría relación con la identidad del detenido. Además, cuando fue interrogado sobre la procedencia de las tarjetas, el hombre no habría entregado una explicación que justificara por qué las tenía en su poder.

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La modalidad del ‘cambiazo’ puede involucrar engaños en cajeros automáticos para conseguir que una persona entregue su tarjeta bancaria y, posteriormente, utilizarla para realizar operaciones no autorizadas.

La institución indicó que el capturado registraría antecedentes por este mismo delito, por lo que sería reincidente. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con las tarjetas incautadas, para adelantar el proceso de judicialización por el presunto delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

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