Resumen: Tres hombres fueron capturados en El Retiro tras un presunto intento de ingresar a una vivienda. Les incautaron un arma traumática, cartuchos y radios.

¡Los pillaron en plena vuelta! Tres hombres cayeron tras presunto intento de entrar a una casa en El Retiro

Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional en Antioquia luego de que, presuntamente, intentaran ingresar a una vivienda ubicada en una parcelación de la vereda Los Salados, en jurisdicción de El Retiro.

El procedimiento se originó tras el aviso de una ciudadana, quien alertó sobre la situación. A partir de este llamado, las autoridades activaron el seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia del Centro de Monitoreo y Control de Rionegro.

El sistema permitió identificar la ruta que estarían siguiendo los sospechosos y orientar a los uniformados de la Subestación de Policía Llanogrande hacia el sector de la glorieta El Tablazo.

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En ese punto, los policías localizaron el vehículo particular en el que se movilizaban los tres hombres y procedieron con las capturas. Durante el procedimiento también fueron encontrados varios elementos que quedaron en poder de las autoridades.

Entre lo incautado se encuentra un arma traumática, junto con 12 cartuchos para la misma, además de tres radios de comunicación de onda corta marca Motorola.

Los tres hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con el vehículo y los elementos incautados, para que avance el proceso judicial correspondiente. De acuerdo con la Policía, deberán responder por los delitos de violación de habitación ajena y porte ilegal de armas.

Las autoridades señalaron que la reacción fue posible gracias a la articulación entre la comunidad, los sistemas de videovigilancia y las unidades policiales desplegadas en la zona.

La Policía Nacional en Antioquia indicó que continuará fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y respuesta para atender los reportes ciudadanos y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad, los bienes y la convivencia en los municipios del departamento.

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