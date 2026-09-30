Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Los pillaron en plena vuelta! Tres hombres cayeron tras presunto intento de entrar a una casa en El Retiro

    La alerta de una ciudadana y el seguimiento de las cámaras de seguridad permitieron ubicar a tres hombres que intentaron entrar a una casa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los pillaron en plena vuelta! Tres hombres cayeron tras presunto intento de entrar a una casa en El Retiro
    Foto de cortesía.
    ¡Los pillaron en plena vuelta! Tres hombres cayeron tras presunto intento de entrar a una casa en El Retiro

    Resumen: Tres hombres fueron capturados en El Retiro tras un presunto intento de ingresar a una vivienda. Les incautaron un arma traumática, cartuchos y radios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional en Antioquia luego de que, presuntamente, intentaran ingresar a una vivienda ubicada en una parcelación de la vereda Los Salados, en jurisdicción de El Retiro.

    El procedimiento se originó tras el aviso de una ciudadana, quien alertó sobre la situación. A partir de este llamado, las autoridades activaron el seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia del Centro de Monitoreo y Control de Rionegro.

    El sistema permitió identificar la ruta que estarían siguiendo los sospechosos y orientar a los uniformados de la Subestación de Policía Llanogrande hacia el sector de la glorieta El Tablazo.

    Lea también: ¡Tenían de todo! Cayeron dos hombres con explosivos, munición y uniformes de las FARC-EP en Medellín

    En ese punto, los policías localizaron el vehículo particular en el que se movilizaban los tres hombres y procedieron con las capturas. Durante el procedimiento también fueron encontrados varios elementos que quedaron en poder de las autoridades.

    Entre lo incautado se encuentra un arma traumática, junto con 12 cartuchos para la misma, además de tres radios de comunicación de onda corta marca Motorola.

    Los tres hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con el vehículo y los elementos incautados, para que avance el proceso judicial correspondiente. De acuerdo con la Policía, deberán responder por los delitos de violación de habitación ajena y porte ilegal de armas.

    Las autoridades señalaron que la reacción fue posible gracias a la articulación entre la comunidad, los sistemas de videovigilancia y las unidades policiales desplegadas en la zona.

    La Policía Nacional en Antioquia indicó que continuará fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y respuesta para atender los reportes ciudadanos y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad, los bienes y la convivencia en los municipios del departamento.

    ¡Los pillaron en plena vuelta! Tres hombres cayeron tras presunto intento de entrar a una casa en El Retiro

    Foto de cortesía.

    ¡Los pillaron en plena vuelta! Tres hombres cayeron tras presunto intento de entrar a una casa en El Retiro

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.