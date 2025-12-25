¡Hito histórico en Urabá! Puerto Antioquia recibe su primer buque internacional y supera con éxito las primeras pruebas operativas

Resumen: Puerto Antioquia alcanzó un hito histórico al recibir su primer buque internacional y superar con éxito las primeras pruebas operativas con contenedores vacíos. El ejercicio permitió evaluar protocolos logísticos, de seguridad y coordinación interna, preparando la terminal para iniciar operaciones comerciales en 2026 y consolidando al puerto como un nodo estratégico para la conectividad de Antioquia con mercados internacionales.

Puerto Antioquia, la nueva terminal marítima ubicada en el Golfo de Urabá, marcó este 24 de diciembre un avance trascendental en su proceso de preparación para iniciar operaciones comerciales en 2026. La llegada y maniobra de un buque portacontenedores de línea internacional representó más que un hito simbólico: fue la primera prueba operativa integral, diseñada para evaluar protocolos logísticos, técnicos y de seguridad que serán esenciales para su funcionamiento pleno.

Ensayo técnico controlado da paso a la fase operativa

Durante aproximadamente ocho horas, la terminal llevó a cabo un ejercicio con contenedores vacíos que incluyó atraque, descargue, almacenamiento temporal en patio y posterior recarga en el mismo buque, antes de su retorno al puerto de origen. Esta prueba permitió examinar aspectos críticos como las comunicaciones internas, los tiempos operativos y la coordinación entre equipos, bajo estrictos esquemas de seguridad en muelle y la participación de pilotos prácticos y remolcadores.

Aunque esta operación no implicó manejo de carga de exportación o importación y por tanto, no se considera el inicio formal de actividades comerciales, sí representa un paso definitivo en el alistamiento de la infraestructura antes de su entrada en operación en el primer semestre de 2026.

Infraestructura estratégica para reducir costos logísticos

Puerto Antioquia es uno de los proyectos logísticos más ambiciosos de Colombia, concebido para transformar la competitividad del comercio exterior. Su ubicación en el Golfo de Urabá lo sitúa 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción y consumo del país como Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero, lo que facilitará menores costos y tiempos de transporte hacia rutas marítimas internacionales.

Esta terminal multipropósito manejará carga general, vehículos, graneles sólidos y líquidos, contenedores refrigerados y secos, y será una pieza clave para los exportadores agrícolas, especialmente banano, piña y otros productos perecederos, al ofrecer acceso directo a rutas marítimas sin depender exclusivamente de otras terminales del Caribe colombiano.

Alcance económico y social del proyecto

La magnitud de Puerto Antioquia se refleja en la inversión y generación de empleo que ha traído consigo. Con un financiamiento que supera los USD 760 millones, el proyecto no solo está llamado a dinamizar las cadenas logísticas nacionales, sino también a convertirse en un motor de desarrollo regional para Urabá.

Esto le podría interesar: ¡Espacios públicos renovados! Medellín realizó 176 intervenciones de limpieza y ferias comunitarias en sus corregimientos

Se estima que, entre construcción y operación plena, se generarán miles de empleos directos e indirectos, al tiempo que se impulsará la creación de empresas asociadas al transporte marítimo, zonas logísticas, agencias de aduana, servicios de apoyo y servicios urbanos.

Proyección internacional y competitividad

La prueba operativa de diciembre contó con la participación de una embarcación de la naviera francesa CMA CGM, primera línea internacional de larga distancia en atracar en Puerto Antioquia, subrayando la confianza de actores globales en el potencial del proyecto y su relevancia estratégica para conectar a Colombia con mercados globales.

El proyecto se suma a iniciativas de infraestructura vial como las vías 4G (Mar 1 y Mar 2), mejorando el acceso terrestre desde Urabá hacia el interior del país. Esta integración multimodal será fundamental para consolidar a Puerto Antioquia como hub logístico en el Caribe y como una alternativa competitiva frente a otros puertos de la región.

Retos y expectativas previas al inicio formal de operaciones

A pesar de los avances, la terminal aún debe completar pruebas adicionales para garantizar su operatividad total de cara a 2026. Las pruebas con contenedores vacíos son solo una etapa en un proceso que seguirá afinando la seguridad industrial, los sistemas de comunicación, la coordinación con autoridades marítimas y la eficiencia de los flujos logísticos internos.

Más allá de sus beneficios logísticos y económicos inmediatos, Puerto Antioquia aspira a ser un catalizador del desarrollo regional sostenible. Parte de su diseño contempla la integración con programas de conservación ambiental y el impulso de prácticas que reduzcan el impacto ecológico, así como una planificación que favorezca la equidad social mediante acuerdos con comunidades locales y creación de oportunidades de empleo formal.

La prueba operativa del 24 de diciembre no solo simboliza un paso técnico dentro de la construcción portuaria, sino que también representa el avance tangible de una obra que promete redefinir la logística internacional de Colombia, dinamizar la economía regional y acercar a productores y exportadores a los mercados globales.