Este jueves, 19 de mayo, la FIFA presentó el listado de los jueces que serán los responsables de hacer cumplir el reglamento del fútbol en Qatar. Cabe destacar que por primera vez en la historia, seis mujeres serán jueces en un Mundial.

Ante esta novedad, la Comisión de Árbitros de la Fifa a través de un comunicado indicó: “Estamos muy contentos de (…) designar a árbitros femeninos por primera vez en la historia de una Copa Mundial de la Fifa. Esto concluye un largo proceso que comenzó hace varios años con el despliegue de mujeres árbitros en los torneos juveniles y senior masculinos”.

Así las cosas, la delegación de jueces femeninas estará conformada por Yoshimi Yamashita (Japón), Salima Mukansanga (Ruanda) y Stéphanie Frappart (Francia) como jueces centrales. Por su parte las asistentes serán Kathryn Nesbitt (EE. UU.), Karen Díaz Medina (México) y Neuza Back (Brasil).

— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022